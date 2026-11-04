Lancaster Colony legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lancaster Colony lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 481,5 Millionen USD, gegenüber 493,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at