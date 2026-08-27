Lancaster Colony präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lancaster Colony hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lancaster Colony noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 465,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lancaster Colony 475,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,98 USD. Im Vorjahr waren 6,07 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,93 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 6,79 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,92 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at