Lancaster Colony verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lancaster Colony veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 453,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 457,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at