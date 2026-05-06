06.05.2026 06:31:29

Lancaster Colony verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lancaster Colony veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,49 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 453,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 457,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich mit Gewinnen -- US-Börsen gehen fest aus dem Handel -- Asien letztlich höher - Keine Impulse aus Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Zuschlägen. Am Mittwoch ging es auch in Asien nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen