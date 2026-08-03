Lancaster Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lancaster Resources ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lancaster Resources die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at