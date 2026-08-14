Lancer Container Lines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lancer Container Lines hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Lancer Container Lines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at