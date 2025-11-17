Lancer Container Lines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lancer Container Lines stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 INR gegenüber 0,670 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lancer Container Lines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 936,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at