|
17.11.2025 06:31:29
Lancer Container Lines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lancer Container Lines stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 INR gegenüber 0,670 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lancer Container Lines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 936,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!