Lancer Container Lines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lancer Container Lines hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,17 INR gegenüber 0,280 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,27 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 142,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lancer Container Lines einen Umsatz von 936,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at