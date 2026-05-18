LANCERS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LANCERS hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LANCERS 6,85 JPY je Aktie verdient.

LANCERS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,61 JPY beziffert, während im Vorjahr 10,89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at