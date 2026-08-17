LANCERS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LANCERS lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,71 JPY. Im letzten Jahr hatte LANCERS einen Gewinn von 0,320 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at