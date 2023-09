Lancierung neuer Arealzertifikate unter Mitwirkung von HIAG

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Bild (JPG) Zürich, 14. September 2023 Die Schweizer Landschaft der Nachhaltigkeitszertifizierungen von Immobilien erfährt eine bedeutende Veränderung. Minergie und NNBS haben gestern die beiden neuen Labels «Minergie-Areal» und «SNBS-Areal» lanciert, welche unter anderem die bisherige Zertifizierung «2000-Watt-Areal» ablösen. Mit diesen differenzierten Nachweisen stehen künftig zwei wirkungsvolle und nachvollziehbare Instrumente zur Zertifizierung nachhaltig bebauter Areale zur Verfügung. HIAG ist stolz, dass ihr Areal Wydeneck in Dornach (SO) bereits heute die Vorprüfung als Minergie-Areal bestanden hat. Als eines von drei Pilotarealen haben HIAG und Minergie am Beispiel Wydeneck die Praxistauglichkeit des neuen Labels getestet. HIAG freut sich sehr, dass das Areal die Zertifizierungsanforderungen erfüllt und einen aktiven Beitrag zur Optimierung des neuen Zertifikats leisten konnte. Eine Analyse im Auftrag von HIAG konnten zudem nachweisen, dass das Areal, welches in einer etappierten Entwicklung bis 2040 Wohn- und Arbeitsraum für rund 1800 respektive 500 Menschen bieten wird, auch die Voraussetzungen für das neue SNBS-Areal-Zertifikat erfüllt. Die aktive Mitwirkung von HIAG bei der Neuausrichtung der schweizerischen Zertifizierungslandschaft unterstreicht die Verpflichtung gegenüber ihrer neuen Zertifizierungsstrategie und ihrem starken Engagement für mehr Nachhaltigkeit. «HIAG ist es ein zentrales Anliegen, dass Zertifikate praxisnah und zielorientiert sind. Zertifikate sollen sowohl für Immobilienbesitzer, Mieter als auch Investoren eine transparente und zuverlässige Richtlinie sein und für alle Anspruchsgruppen Mehrwert schaffen», sagt Marco Feusi, CEO bei HIAG. Kontakt Marco Feusi

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Im-mobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF 1.86 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Im-mobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 726000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.2 Mrd. Das Portfolio umfasst 42 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

