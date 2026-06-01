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01.06.2026 06:31:29
Lancor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lancor hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lancor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 887,4 Millionen INR im Vergleich zu 524,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,640 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,05 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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