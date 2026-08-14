Lancor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lancor präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 421,8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 637,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at