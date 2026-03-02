Land and House informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Land and House hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,06 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Land and House noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,28 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,310 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,460 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Land and House im vergangenen Geschäftsjahr 20,25 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Land and House 24,27 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at