|
02.03.2026 06:31:29
Land and House informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Land and House hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,06 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Land and House noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 THB in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 5,28 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,310 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,460 THB erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Land and House im vergangenen Geschäftsjahr 20,25 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Land and House 24,27 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.