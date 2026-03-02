Land and House präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Land and House hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,06 THB. Im letzten Jahr hatte Land and House einen Gewinn von 0,220 THB je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 5,28 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Land and House 5,90 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 0,310 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Land and House 0,460 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 24,27 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 20,25 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at