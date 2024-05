Land and House stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Land and House lud am 14.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,63 Prozent auf 6,41 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Land and House 6,45 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at