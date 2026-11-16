LAND BUSINESS legte Quartalsergebnis vor

LAND BUSINESS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 58,01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 30,24 JPY. Im letzten Jahr hatte LAND BUSINESS einen Gewinn von -18,060 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 27,20 Milliarden JPY gegenüber 18,60 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at