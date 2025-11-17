LAND BUSINESS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LAND BUSINESS präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 JPY, nach -88,940 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat LAND BUSINESS mit einem Umsatz von insgesamt 5,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 83,79 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 18,060 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte LAND BUSINESS ein Ergebnis je Aktie von -105,770 JPY vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 18,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at