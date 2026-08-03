LAND BUSINESS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LAND BUSINESS gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren -26,670 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,73 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at