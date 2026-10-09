LAND gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LAND äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 255,98 Prozent auf 579,2 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at