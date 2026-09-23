Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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23.09.2026 06:00:09
Land grab ahoy: do you want a bit of your neighbour’s garden?
City homeowners coveting more space are increasingly looking over the fence. But just how easy is it to buy next door’s backyard?Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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