Land House PCL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Land House PCL hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Land House PCL ein EPS von 0,220 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,47 Prozent auf 5,28 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Land House PCL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,310 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,460 THB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 16,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 20,25 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24,27 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at