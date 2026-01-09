LAND: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

LAND äußerte sich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 JPY, nach 0,080 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 282,1 Millionen JPY – eine Minderung von 81,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at