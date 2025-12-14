14.12.2025 09:59:38

Land will von neuer Bahnchefin klaren Plan für Stuttgart 21

STUTTGART (dpa-AFX) - Bei einem Treffen zur erneuten Verschiebung der Stuttgart-21-Eröffnung will Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann einen realistischen Plan für das Milliardenprojekt hören. Er erwarte von Bahnchefin Evelyn Palla, dass sie einen klaren Weg für die Inbetriebnahme vorlege, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

"Das Inbetriebnahmekonzept muss dafür zeitlich großzügig genug angesetzt sein, inklusive Testphase, damit es klappt", sagte Hermann. Sonst drohten erneut Umplanungen und holprige Übergänge.

Die Branche müsse sich vorbereiten und trainieren können. "Es bedarf genügend Übungs- und Testzeit über mehrere Monate, um die neue Technologie zu testen." Mit Stuttgart 21 gehe eben nicht nur ein neuer Bahnhof, sondern auch neue Fahrzeuge, ein neuer Fahrplan und eine komplett neue digitale Steuerungs- und Sicherheitstechnik in Betrieb. "Dass all das zusammen auf Anhieb funktionieren wird, ist ziemlich unwahrscheinlich", so der Minister.

Neues Eröffnungsdatum ist nicht bekannt

Im November wurde bekannt, dass auch die für Ende 2026 geplante Teileröffnung des neuen Tiefbahnhofs in der baden-württembergischen Landeshauptstadt nicht zu halten sein wird. Ein neues Eröffnungsdatum gibt es bisher nicht. Technische Probleme bei der Digitalisierung und beim Bau des Bahnhofs sind der Bahn zufolge der Grund für die erneute geplante Verschiebung.

Am Montag trifft sich in Stuttgart deswegen der Lenkungskreis des Projektes zu einer Sondersitzung. In dem Gremium sitzen neben der Deutschen Bahn auch das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart. Bei der Sitzung am Stuttgarter Flughafen werden am Montag auch die neue Bahnchefin Evelyn Palla und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet./dna/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen