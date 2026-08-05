Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A1T7NF / ISIN: US5017971046
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05.08.2026 22:50:38
LandBridge Company LLC Announces Increase In Q2 Profit
(RTTNews) - LandBridge Company LLC (LB) announced earnings for its second quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $12.287 million. This compares with $7.502 million last year.
The company's revenue for the period rose 40.6% to $66.840 million from $47.533 million last year.
LandBridge Company LLC earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $12.287 Mln. vs. $7.502 Mln. last year. -Revenue: $66.840 Mln vs. $47.533 Mln last year.
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