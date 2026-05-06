Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A1T7NF / ISIN: US5017971046
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06.05.2026 23:18:57
LandBridge Company LLC Profit Rises In Q1
(RTTNews) - LandBridge Company LLC (LB) announced earnings for its first quarter that Increased from the same period last year
The company's earnings totaled $8.71 million. This compares with $6.46 million last year.
The company's revenue for the period rose 16.1% to $51.01 million from $43.95 million last year.
LandBridge Company LLC earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $8.71 Mln. vs. $6.46 Mln. last year. -Revenue: $51.01 Mln vs. $43.95 Mln last year.
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