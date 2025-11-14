LandBridge Company LLC Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LandBridge Company LLC Registered A hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LandBridge Company LLC Registered A ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at