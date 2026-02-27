LandBridge Company LLC Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LandBridge Company LLC Registered A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 56,8 Millionen USD gegenüber 36,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 199,09 Millionen USD gegenüber 109,95 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

