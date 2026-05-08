LandBridge Company LLC Registered A präsentierte Quartalsergebnisse

LandBridge Company LLC Registered A gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite standen 51,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at