LandBridge Company LLC Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LandBridge Company LLC Registered A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte LandBridge Company LLC Registered A 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,46 Prozent auf 70,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at