Bath & Body Works Aktie

Bath & Body Works für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1T7NF / ISIN: US5017971046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 22:18:18

LandBridge Company LLC Reveals Advance In Q4 Income

(RTTNews) - LandBridge Company LLC (LB) announced earnings for its fourth quarter that Increased from the same period last year

The company's earnings totaled $8.05 million. This compares with $2.45 million last year.

The company's revenue for the period rose 55.6% to $56.77 million from $36.49 million last year.

LandBridge Company LLC earnings at glance (GAAP):

-Earnings: $8.05 Mln. vs. $2.45 Mln. last year. -Revenue: $56.77 Mln vs. $36.49 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bath & Body Works

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.