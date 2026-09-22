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WKN DE: A1T7NF / ISIN: US5017971046

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22.09.2026 14:28:08

LandBridge Subsidiary Plans $100 Mln Senior Notes Offering

(RTTNews) - Tuesday, LandBridge Company LLC (LB) announced that its subsidiary DBR Land Holdings LLC plans to offer $100 million of 6.250% senior notes due 2030 in a private placement.

The offering would have similar terms to the previously issued $500 million in aggregate principal amount of 6.250% senior notes due 2030, other than the issue date and issue price, and will be treated as part of the same series.

The company intends to use the proceeds to repay a portion of outstanding borrowings under its revolving credit facility.

LandBridge's stock closed at $87.55, up 1.85 percent on the NYSE.

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