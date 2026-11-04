Landcadia A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Landcadia A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 457,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 424,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at