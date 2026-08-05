Landcadia A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Landcadia A hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 442,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Landcadia A 402,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at