19.02.2026 06:31:28
Landcadia A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Landcadia A hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Landcadia A ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 365,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 349,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,200 USD. Im letzten Jahr hatte Landcadia A einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,55 Milliarden USD gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
