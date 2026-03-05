|
05.03.2026 16:42:38
Länderchefs wollen zügig niedrigere Strompreise
BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungschefs der Länder dringen auf Initiative Brandenburgs auf eine rasche Entlastung bei den Energiepreisen. "Ohne dauerhaft wettbewerbsfähige Strompreise ist der Industriestandort Deutschland nicht zukunftsfähig", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der Konferenz der Regierungschefinnen und -chefs in Berlin.
"Von der Ministerpräsidentenkonferenz geht der klare Auftrag an die Bundesregierung, zeitnah die geplanten Schritte zur Entlastung der Wirtschaft und der Bevölkerung umzusetzen." Die bisherigen Schritte der Bundesregierung zur Reduzierung der Netzentgelte seien richtig, reichten aber bei Weitem nicht.
Die Netzentgelte für private Haushalte und Unternehmen - Teil des Strompreises - sind bereits gesunken. Auch der Industriestrompreis soll nach Plänen der Bundesregierung zurückgehen.
Der Brandenburger Regierungschef wertete die Pläne für eine Chemieagenda 2045 zur Unterstützung der chemischen Industrie positiv, hält aber kurzfristige Maßnahmen für die Chemieindustrie für notwendig. Die chemische Industrie steht auch in Brandenburg derzeit unter großem Druck./vr/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.