Landesministerin: Sektsteuer-Erhöhung ist vom Tisch

MAINZ (dpa-AFX) - Die Schaumweinsteuer wird nach Darstellung des Weinbauministeriums in Rheinland-Pfalz nicht erhöht. Das teilte die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Christine Schneider (CDU) in Mainz mit. Die Haushaltsverhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 laufen derzeit allerdings noch. "Das ist ein gutes und wichtiges Signal für unsere Weinwirtschaft, die sich ohnehin in einer äußerst schwierigen Lage befindet", sagte Schneider.

Die Bundesregierung verschärfe stattdessen die Alkopopsteuer, teilte der Wirtschaftsstaatssekretär und rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger mit. Einzelheiten nannte er nicht./irs/DP/jha