Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
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29.05.2026 13:09:00
Landesverfassungsgericht rügt Informationsdefizite bei Northvolt-Förderung
Nach Ansicht des Landesverfassungsgerichts verstieß die schwarz-grüne Landesregierung bei der Förderung einem Northvolt-Akkuwerk gegen ihre Informationspflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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