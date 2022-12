Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Vertrag

Landis+Gyr gewinnt Ausschreibung von Israel Electric Corporation



23.12.2022 / 07:00 CET/CEST

Cham, Schweiz 23. Dezember 2022 Landis+Gyr AG (Schweiz), eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), hat die Ausschreibung für die Lieferung von 565600 intelligenten Stromzählern an Israel Electric Corporation (IEC) gewonnen. Diese Menge kann von IEC mittels mehrerer Optionen auf bis zu 4200000 Einheiten erweitert werden. 40% der oben genannten Mengen werden gemäss den Ausschreibungsregeln von einem Drittanbieter für Zähler geliefert. Landis+Gyr AG wird auch das Head-End-System sowie eine Reihe von Dienstleistungen für die Wartung des bestehenden Meter Data Management System und der damit verbundenen Anwendungen bereitstellen. "Wir sind hoch erfreut, als Partner für dieses umfangreiche Projekt ausgewählt worden zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit IEC, um deren Infrastruktur mit unserer hochmodernen Messtechnologie auf das nächste Level zu bringen", sagte Bodo Zeug, Head of EMEA bei Landis+Gyr. Kontakt Medien

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2021 durch ihre installierte Basis mehr als 9 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Wir managen Energie besser seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2021 beschäftigt Landis+Gyr rund 6'800 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.

