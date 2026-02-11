Landix: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Landix hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Landix ein EPS von 50,63 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Landix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at