Landix hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Landix hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 100,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 84,27 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Landix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at