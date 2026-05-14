14.05.2026 06:31:29

Landix hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Landix hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 40,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Landix einen Gewinn von 102,78 JPY je Aktie eingefahren.

Landix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 325,96 JPY beziffert, während im Vorjahr 247,91 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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