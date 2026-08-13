Landix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Landix hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 151,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 113,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Landix mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at