Landix präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Landix stellte am 10.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 136,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Landix 73,99 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 5,87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Landix 4,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 279,22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 371,42 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at