Landkreistagspräsident - Landkreise kommen bei steigenden Flüchtlingszahlen an Grenzen

Berlin (Reuters) - Der Präsident des Deutschen Landkreistages (DLT), Reinhard Sager, hat angesichts der erneut steigenden Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine vor einer Überlastung der Landkreise gewarnt.

Wie Sager am Freitag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorab sagte, werden die Landkreise hinsichtlich ihrer Unterbringungskapazitäten an ihre Grenzen stoßen. Die Zahl der Flüchtlinge, die zentral in Notunterkünften wie Zelten oder Turnhallen untergebracht worden seien, steige schon jetzt. "Wir müssen wohl davon ausgehen, dass bei einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen wieder Zeltstädte errichtet werden müssen", so der DLT-Präsident. Die Bereitschaft von Privatleuten, Flüchtlingen Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, schwände.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte Bund und Länder dazu auf, Notunterkünfte vorzubereiten. "Die Kommunen können nicht die von einzelnen Migrationsforschern prognostizierten Zahlen von 500.000 Menschen zusätzlich aufnehmen, zumal die Zahl der Asylerstanträge auch wieder steigt", sagte ein Sprecher des Städte- und Gemeindebundes. Die Bundesregierung müsse sich dringend gegenüber der Europäischen Kommission für eine solidarische und europäische Lösung bei der Asyl- und Flüchtlingspolitik einsetzen. In vielen Städten und Gemeinden seien die Aufnahmekapazitäten schon jetzt erschöpft.

