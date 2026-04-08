Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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08.04.2026 08:00:18
Landlords evicting tenants before law to prevent practice comes into force in England
No-fault evictions made up one in three reports made to renters’ union Acorn in JanuaryIncreasing numbers of landlords are evicting tenants at the last minute before the law changes to outlaw the practice in next month, charities have said.The renters’ union Acorn told the Guardian that no-fault evictions made up one in five of the reports they received from members in October, rising to nearly one in three by January. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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