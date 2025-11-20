Landmarc Leisure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Landmarc Leisure hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 397,35 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 48,61 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 0,2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 94,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Landmarc Leisure 3,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at