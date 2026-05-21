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21.05.2026 06:31:29
Landmarc Leisure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Landmarc Leisure präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,19 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 661,46 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 0,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 99,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Landmarc Leisure 7,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 94,03 Prozent zurück. Hier wurden 0,69 Millionen INR gegenüber 11,55 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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