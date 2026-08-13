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13.08.2026 06:31:29
Landmarc Leisure verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Landmarc Leisure hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 37,79 INR gegenüber -235,180 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Landmarc Leisure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2354,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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