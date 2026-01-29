Landmark Bancorp Aktie
WKN: 923532 / ISIN: US51504L1070
|
29.01.2026 05:05:53
Landmark Bancorp Inc. Reports Rise In Q4 Profit
(RTTNews) - Landmark Bancorp Inc. (LARK) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $4.74 million, or $0.77 per share. This compares with $3.28 million, or $0.54 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.0% to $20.84 million from $18.95 million last year.
Landmark Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.74 Mln. vs. $3.28 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.54 last year. -Revenue: $20.84 Mln vs. $18.95 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Landmark Bancorp IncShs
|28,00
|6,06%