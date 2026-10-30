Landmark Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Landmark Bancorp präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD gegenüber 0,810 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 24,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at